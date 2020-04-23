У США нет доказательств искусственного происхождения коронавируса - Помпео
08:50 23.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США не обладают доказательствами искусственного происхождения коронавируса нового типа. Это признал госсекретарь США Майкл Помпео в среду в эфире телеканала "Фокс ньюс".
Главу внешнеполитического ведомства США попросили прокомментировать утверждения "Фокс ньюс" о том, что вирус якобы передался одному из сотрудников лаборатории в КНР от летучей мыши. Этот сотрудник, согласно приведенной версии, позже заразил других жителей Уханя.
"Мы не знаем этого и того, откуда точно он (коронавирус - прим. ТАСС) начался. В этом главная проблема и состоит", - ответил Помпео и обвинил Пекин в препятствовании попыткам администрации США прояснить этот вопрос. "Когда мы попытались сделать это, китайцы отказали нам в доступе не только в лабораторию, но и <...> всюду, где мы могли бы найти первоисточник этого вируса", - заявил госсекретарь.
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