Данные по заразившимся коронавирусом на утро 23 апреля
09:00 23.04.2020 Источник: Lenta.ru
Число зараженных коронавирусом в мире достигло 2 628 527. Пандемия охватила 185 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса.
Прирост числа заболевших за сутки составил 64,4 тысячи человек. С начала пандемии скончались 183 424 пациента, еще 784 986 выздоровели.
Наиболее пострадавшими от коронавируса странами остаются США (824,8 тысячи), Испания (204,1 тысячи), Италия (183,9 тысячи), Франция (159,2 тысячи) и Германия (148,4 тысячи). Причем уровень смертности от COVID-19 в европейских странах-антилидерах составляет около 10 процентов.
Ночью сообщалось, что в США, являющимися лидером по числе заболевших, была впервые зафиксирована передача вируса от людей домашним кошкам.
В России с начала эпидемии заболели 57 999 человек. Из них уже вылечились 4420, еще 540 пациентов умерли. Lenta.Ru
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