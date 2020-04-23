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В 21 регионе введут федеральную платформу цифровых пропусков для контроля за соблюдением режима изоляции

09:05 23.04.2020 Источник: Эхо Москвы

Федеральную платформу цифровых пропусков для контроля за соблюдением режима изоляции, введут к концу месяца в 21 регионе. Согласно планам Минкомсвязи, ее будут запускать поэтапно — сначала в семи центральных регионах, а с 27 апреля — еще в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока и Северного Кавказа.

С предложением распространить столичный пропускной опыт для борьбы с распространением коронавируса выступил в среду мэр Сергей Собянин. По его мнению, это необходимо, чтобы контролировать перемещение людей между регионами. Собянин призвал коллег из других регионов поучаствовать в отработке подобных моделей.  Эхо Москвы

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