В 21 регионе введут федеральную платформу цифровых пропусков для контроля за соблюдением режима изоляции
09:05 23.04.2020 Источник: Эхо Москвы
Федеральную платформу цифровых пропусков для контроля за соблюдением режима изоляции, введут к концу месяца в 21 регионе. Согласно планам Минкомсвязи, ее будут запускать поэтапно — сначала в семи центральных регионах, а с 27 апреля — еще в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока и Северного Кавказа.
С предложением распространить столичный пропускной опыт для борьбы с распространением коронавируса выступил в среду мэр Сергей Собянин. По его мнению, это необходимо, чтобы контролировать перемещение людей между регионами. Собянин призвал коллег из других регионов поучаствовать в отработке подобных моделей. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 09:32 23.04.2020
- В Госдуме подготовили законопроект о прекращении блокировок Telegram
- 09:20 23.04.2020
- Путин освободил от должности заместителя Бастрыкина
- 09:00 23.04.2020
- Данные по заразившимся коронавирусом на утро 23 апреля
- 08:50 23.04.2020
- У США нет доказательств искусственного происхождения коронавируса - Помпео
- 08:30 23.04.2020
- Из-за нового кредита госдолг Саудовской Аравии может вырасти до 58,5 млрд долларов - СМИ
- 08:10 23.04.2020
- Трамп не согласен с решение губернатора штата Джорджия открыть предприятия сферы услуг
- 07:50 23.04.2020
- Меры поддержки торговли и инвестиций обсудили в рабочей группе G20
- 07:40 23.04.2020
- Более 1000 аппаратов ИВЛ будут отправлены в Мексику, Францию, Испанию и Италию - Трамп
- 07:30 23.04.2020
- В столице ОАЭ начнет ходить общественный транспорт и откроются торговые центры - СМИ
- 23:15 22.04.2020
- Власти американских штатов собираются с исками в суд против Китая
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать