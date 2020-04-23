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НОВОСТИ

Путин освободил от должности заместителя Бастрыкина

09:20 23.04.2020 Источник: РБК

Президент Владимир Путин освободил от должности замглавы СК — руководителя Главного военного следственного управления Александра Сорочкина и уволил его с военной службы. Соответствующий указ об увольнении генерал-полковника юстиции опубликован на портале правовой информации.

Сорочкин занимал эту должность с апреля 2011 года. В 2007 году он был назначен заместителем председателя СК при прокуратуре — руководителем военного следственного управления.  РБК

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