Путин освободил от должности заместителя Бастрыкина

09:20 Источник: РБК

Президент Владимир Путин освободил от должности замглавы СК — руководителя Главного военного следственного управления Александра Сорочкина и уволил его с военной службы. Соответствующий указ об увольнении генерал-полковника юстиции опубликован на портале правовой информации.

Сорочкин занимал эту должность с апреля 2011 года. В 2007 году он был назначен заместителем председателя СК при прокуратуре — руководителем военного следственного управления. РБК