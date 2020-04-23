В Госдуме подготовили законопроект о прекращении блокировок Telegram
09:32 23.04.2020 Источник: Коммерсант.ru
Они направили свой проект премьер-министру Михаилу Мишустину, а также в Минкомсвязи. В Минкомсвязи подтвердили получение документа. Коммерсантъ
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