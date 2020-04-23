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НОВОСТИ

В Госдуме подготовили законопроект о прекращении блокировок Telegram

09:32 23.04.2020 Источник: Коммерсант.ru

Депутаты Госдумы от «Справедливой России» Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект о прекращении блокировок Telegram, который сейчас, по сути, является «официальным сервисом» госорганов, через который они распространяют информацию о коронавирусе. Безуспешные попытки блокировать мессенджер «наносят урон престижу государственной власти», считают авторы.

Они направили свой проект премьер-министру Михаилу Мишустину, а также в Минкомсвязи. В Минкомсвязи подтвердили получение документа.  Коммерсантъ

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