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НОВОСТИ

Цена на нефть Brent выросла почти на 13%

10:00 23.04.2020 Источник: РБК

На Лондонской бирже ICE цена нефти сорта Brent поднялась почти на 13% по сравнению с ценой закрытия предыдущего дня, свидетельствуют данные биржи. По состоянию на 8:30 мск за баррель Brent на бирже давали $23,20, тогда как цена закрытия предыдущей сессии составила $20,37.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что дал приказ американским военным морякам открывать огонь по иранским патрульным катерам, если те будут устраивать провокации против американских кораблей.  РБК

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