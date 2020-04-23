Цена на нефть Brent выросла почти на 13%
10:00 23.04.2020 Источник: РБК
На Лондонской бирже ICE цена нефти сорта Brent поднялась почти на 13% по сравнению с ценой закрытия предыдущего дня, свидетельствуют данные биржи. По состоянию на 8:30 мск за баррель Brent на бирже давали $23,20, тогда как цена закрытия предыдущей сессии составила $20,37.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что дал приказ американским военным морякам открывать огонь по иранским патрульным катерам, если те будут устраивать провокации против американских кораблей. РБК
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