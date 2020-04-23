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Агентство Fitch прогнозирует падение глобального ВВП в этом году почти на 4%

10:05 23.04.2020 Источник: Эхо Москвы

Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует падение глобального ВВП в этом году почти на 4%. Там считают, что мир может ждать «беспрецедентная рецессия».

Пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения приведут к тому, что каждая страна или регион столкнется с опустошительными последствиями для экономики, говорится в сообщении Fitch. Падение, считают в рейтинговом агентстве, будет вдвое сильнее, чем после мирового экономического кризиса 2008 года, и станет крупнейшим после Второй мировой войны.

Так, по мнению экспертов, общие доходы глобальной экономики в этом году будут почти на 3 трлн долларов меньше, чем в прошлом году, и на 4,5 трлн меньше от первоначального прогноза. Они также полагают, что из-за многочисленных ограничений, вызванных коронавирусом, ВВП Италии сократится на 8%, Евросоюза – на 7%, США – более чем на 5,5%. Вернуться на докризисный уровень, считают в агентстве Fitch, они смогут только после 2021 года: это связывается, в том числе, с массовым сокращением рабочих мест и давлением на малый и средний бизнес.

Прогноз по российской экономике при этом чуть оптимистичнее: эксперты считают, что она уменьшится на 3,3%. В то же время они отмечают, что в развивающихся странах ситуация может усугубиться из-за падения мировых цен на сырье.

Еще в начале апреля агентство Fitch прогнозировало, что падение мирового ВВП на фоне пандемии коронавируса будет лишь чуть менее 2%.  Эхо Москвы

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