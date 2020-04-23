В России собираются создать единый центр контроля за водителями

10:20 Источник: Известия

В России ведется работа по созданию единого федерального центра автоматической фиксации нарушений ПДД (ЦАФАП). Он будет агрегировать информацию о нарушениях с дорожных камер из всех регионов России. Об этом сообщается в материалах Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет», с которыми ознакомились «Известия».

Представитель НТИ «Автонет» подтвердил работу над созданием единого ЦАФАП. По его словам, опытный прототип системы уже разработан НП «ГЛОНАСС».

Предполагается исключить необоснованный доступ должностных лиц к личным данным автовладельцев и сформировать единую базу для автоматического розыска транспортных средств (ТС). По предварительным данным, проект обойдется в сумму от 100 млн.