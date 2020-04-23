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НОВОСТИ

Помпео призвал КНР закрыть все рынки, где продаются дикие животные

10:32 23.04.2020 Источник: Газета.Ru

Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео призвал КНР и другие страны навсегда закрыть так называемые «мокрые рынки», где продаются дикие животные. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Госдепа.

По мнению Помпео, закрытие данных рынков поможет снизить риски для здоровья людей и будет препятствовать потреблению продуктов дикой природы. Они, «возможно, сыграли решающую роль в распространении пандемии COVID-19», — заявил госсекретарь.  Газета.Ru

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