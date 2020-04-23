Более 200 руководителей Росатома перечислят деньги на борьбу с коронавирусом

10:30

Госкорпорация Росатом мобилизовала ресурсы на противодействие пандемии коронавируса. Одним из новых направлений в этой борьбе стало присоединение менеджмента и сотрудников госкорпорации к всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе: они направят в фонд акции свою месячную зарплату.

Принимая такое решение, в Росатоме исходят из того, что проблема коронавируса - это проблема всей страны. К акции #МыВместе присоединится весь руководящий состав госкорпорации, включая генерального директора, его заместителей, руководителей дивизионов и крупнейших предприятий отрасли - всего более двухсот человек. К инициативе руководителей присоединяются и многие другие сотрудники госкорпорации и ее предприятий, которые в зависимости от своих финансовых возможностей также приняли решение поддержать проект.

Акция взаимопомощи #МыВместе направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса. Организаторами акции выступили ВОД "Волонтеры-медики", Общероссийский народный фронт и Ассоциация волонтерских центров. Во всех регионах России работают волонтеры, доставляя лекарства и продукты. Юристы и психологи бесплатно консультируют нуждающихся в их помощи, а тысячи партнеров акции помогают своими услугами и товарами. В акции принимают участие уже свыше 90 тыс. волонтеров. Чтобы оказать помощь, нужно перейти на страницу "Сделать пожертвование" на сайте акции (ссылка работает только с личных устройств).

Средства расходуются на приобретение продуктов питания и непродовольственных товаров первой необходимости для адресной помощи пожилым и маломобильным гражданам, приобретение средств с дезинфицирующим действием, а также средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, костюмы и др.) для добровольцев, помогающих в период пандемии, помощь медицинскому персоналу в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции, обеспечение бесперебойной деятельности региональных волонтерских штабов помощи людям #МыВместе.

Напомним, помимо этого в настоящее время Росатом обеспечивает средствами индивидуальной защиты персонал предприятий, входящих в контур управления госкорпорации, и жителей городов присутствия. Ведется активная тесная работа с Федеральным медико-биологическим агентством России, укрепляется материально-техническая база его медицинских учреждений, в городах расположения развернута массовая волонтерская работа. Тысячи организованных, снабженных необходимыми средствами защиты добровольцев "атомных городов" оказывают помощь ветеранам и пожилым людям.