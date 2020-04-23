Алюминиевая ассоциация допускает снижение отгрузок алюминия на 40% в апреле

10:40

Снижение отгрузок алюминия российскими предприятиями в связи с распространением нового коронавируса по итогам апреля 2020 года составит порядка 38-40%. Такие оценки приводит председатель совета директоров Алюминиевой ассоциации Александр Зажигалкин, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ассоциации.

"Приостановка работы ряда предприятий, снижение объемов производства, падение реальных доходов населения, а также нарушения технологических цепочек - все это влияет на российские алюмопотребляющие предприятия, которые уже ощущают пагубный эффект складывающейся эпидемиологической ситуации и связанных с ней ограничений", - заявил Зажигалкин.

Он также отметил, что, несмотря на то, что негативный эффект вируса в наибольшей степени ощутили на себе такие потребляющие алюминий отрасли, как автопром, строительство и энергетика, а также производство сплавов, некоторым компаниям - членам ассоциации удалось нарастить заказы, в частности, за счет перераспределения линий под выпуск дезинфекторов в форме аэрозольного баллончика. Так, для компаний, производящих упаковку для медицинских препаратов - например алюминиевые рондоли, используемые для производства аэрозольных баллонов - рост с начала 2020 года составил, по оценкам экспертов, в среднем 20%.

По словам Зажигалкина, для поддержки предприятий алюминиевой отрасли Алюминиевая ассоциация подготовила предложения о дополнении списка системообразующих организаций крупными предприятиями - переработчиками алюминия и отслеживает меры господдержки, которые могут относиться к членам ассоциации. Для сохранения их стабильного функционирования предлагаются такие меры, как разрешение на возобновление производственной деятельности, кредитное субсидирование, налоговые льготы.