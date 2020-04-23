Число заразившихся коронавирусом в РФ превысило 62 тыс. человек - оперштаб

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 4 774 и сейчас составляет 62 773 человека во всех регионах страны. Выздоровел на данный момент 4 891 пациент, 555 человек умерли, сообщили журналистам в четверг в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

"В России нарастающим итогом зарегистрированы 62 773 случая (+8,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За прошедшие сутки выписан по выздоровлению 471 человек, за весь период - 4 891. За сутки умерли 42 пациента с коронавирусом. За весь период по России умерли 555 человек", - говорится в сообщении штаба. Отмечается, что у 2 282 (47,8%) выявленных в России за сутки пациентов с коронавирусом нет симптомов.

Новые 1 959 случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксированы в Москве, всего в столице на данный момент 33 940 заразившихся. Об этом в четверг сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

По данным штаба, число инфицированных коронавирусом в Московской области за сутки возросло на 688, до 7 278, а в Нижегородской области - на 73, до 1002 случаев.