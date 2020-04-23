Вклады физлиц в российских банках в марте сократились на 315 млрд руб., или на 1% - ЦБ

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вклады россиян в банках в марте сократились на 315 млрд руб., или на 1%. Сокращение произошло преимущественно по вкладам в иностранной валюте, сообщается в материалах ЦБ РФ.

"По итогам марта вклады физических лиц сократились на 315 млрд руб., или на 1%, в основном в иностранной валюте, тогда как рублевые были стабильны", - говорится в материалах регулятора.