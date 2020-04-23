Вклады физлиц в российских банках в марте сократились на 315 млрд руб., или на 1% - ЦБ
11:05 23.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вклады россиян в банках в марте сократились на 315 млрд руб., или на 1%. Сокращение произошло преимущественно по вкладам в иностранной валюте, сообщается в материалах ЦБ РФ.
"По итогам марта вклады физических лиц сократились на 315 млрд руб., или на 1%, в основном в иностранной валюте, тогда как рублевые были стабильны", - говорится в материалах регулятора.
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