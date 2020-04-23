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Подозреваемого в подготовке нападения на школу в Тюмени поместили под надзор психиатров

10:20 23.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Молодой человек, задержанный по подозрению в подготовке вооруженного нападения на тюменскую школу, помещен в психиатрический стационар. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК.

"По ходатайству следствия суд постановил поместить подозреваемого в психиатрический стационар для производства судебной психолого-психиатрической экспертизы", - пояснили в СК.

22 апреля в Центре общественных связей ФСБ сообщили, что 18-летний молодой человек был задержан сотрудниками ФСБ при подготовке вооруженного нападения на одно из учебных заведений Тюменской области. У него изъяли гладкоствольное охотничье ружье с патронами, два охотничьих ножа, аммиачную селитру, средства связи и инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств. Намерения совершить противоправное деяние подтверждаются показаниями задержанного и свидетелей, сообщили в ФСБ.

По данным СК, молодой человек планировал совершить массовое убийство в школе в апреле, но довести свой преступный умысел до конца он не смог, так как его действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Приготовление к убийству двух или более лиц общеопасным способом".

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