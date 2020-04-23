Подозреваемого в подготовке нападения на школу в Тюмени поместили под надзор психиатров
10:20 23.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Молодой человек, задержанный по подозрению в подготовке вооруженного нападения на тюменскую школу, помещен в психиатрический стационар. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК.
"По ходатайству следствия суд постановил поместить подозреваемого в психиатрический стационар для производства судебной психолого-психиатрической экспертизы", - пояснили в СК.
22 апреля в Центре общественных связей ФСБ сообщили, что 18-летний молодой человек был задержан сотрудниками ФСБ при подготовке вооруженного нападения на одно из учебных заведений Тюменской области. У него изъяли гладкоствольное охотничье ружье с патронами, два охотничьих ножа, аммиачную селитру, средства связи и инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств. Намерения совершить противоправное деяние подтверждаются показаниями задержанного и свидетелей, сообщили в ФСБ.
По данным СК, молодой человек планировал совершить массовое убийство в школе в апреле, но довести свой преступный умысел до конца он не смог, так как его действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Приготовление к убийству двух или более лиц общеопасным способом".
НОВОСТИ
- 11:05 23.04.2020
- Вклады физлиц в российских банках в марте сократились на 315 млрд руб., или на 1% - ЦБ
- 11:00 23.04.2020
- Число заразившихся коронавирусом в РФ превысило 62 тыс. человек - оперштаб
- 10:40 23.04.2020
- Алюминиевая ассоциация допускает снижение отгрузок алюминия на 40% в апреле
- 10:32 23.04.2020
- Помпео призвал КНР закрыть все рынки, где продаются дикие животные
- 10:30 23.04.2020
- Более 200 руководителей Росатома перечислят деньги на борьбу с коронавирусом
- 10:20 23.04.2020
- В России собираются создать единый центр контроля за водителями
- 10:05 23.04.2020
- Агентство Fitch прогнозирует падение глобального ВВП в этом году почти на 4%
- 10:00 23.04.2020
- Цена на нефть Brent выросла почти на 13%
- 09:32 23.04.2020
- В Госдуме подготовили законопроект о прекращении блокировок Telegram
- 09:20 23.04.2020
- Путин освободил от должности заместителя Бастрыкина
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать