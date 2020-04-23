Размер льготного ипотечного кредита под 6,5% составит до 3 млн руб. для 81 региона РФ
11:32 23.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Максимальный размер льготного ипотечного кредита на новостройки, выдаваемого по ставке 6,5%, составит 3 млн рублей для 81 региона РФ. Для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области - 8 млн рублей, говорится в поручении президента России по итогам совещания по вопросам развития строительной отрасли, состоявшегося 16 апреля.
"Правительству Российской Федерации при разработке мер поддержки строительной отрасли обеспечить утверждение льготной ипотечной программы, в рамках которой до 1 ноября 2020 года гражданам предоставляются ипотечные кредиты на покупку жилья на первичном рынке в размере до 3 млн рублей, в городе Москве, городе Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях - до 8 млн рублей по ставке 6,5% годовых на весь срок кредита", - говорится в тексте поручения.
Срок исполнения поручения - 1 мая 2020 года.
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