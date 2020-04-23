Коронавирус выявили у семи тигров и львов в зоопарке Нью-Йорка
12:00 23.04.2020 Источник: Эхо Москвы
В зоопарке Нью-Йорка коронавирус выявили у семи тигров и львов. Они кашляли, сообщили в дирекции. Что стало источником заражения, неизвестно. В зоопарке содержится около четырех тысяч животных. С середины марта он не принимает посетителей и проводит туры онлайн.
По последним данным, в США зафиксированы более 840 тысяч случаев заражения коронавирусом, умерли 46,5 тысяч человек. Эхо Москвы
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