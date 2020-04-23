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НОВОСТИ

В США выясняют возможность утечки данных о переговорах ОПЕК+ - Bloomberg

12:05 23.04.2020 Источник: РБК

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (СFTC) США выясняет, могла ли непубличная информация о переговорах стран ОПЕК+ в марте попасть к трейдерам раньше времени. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По их данным, к расследованию подключились ФБР и Госдепартамент США.

Собеседники агентства на условиях анонимности заявили, что речь идет о возможной утечке данных о подготовленном Россией проекте стратегии взаимодействия с другими членами ОПЕК+. По их словам, комиссия заинтересована, могли ли трейдеры, у которых была инсайдерская информация о переговорах, заработать «сотни миллионов долларов на незаконных ставках на колебания цен на нефть».  РБК

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