Собираемость платежей по ЖКХ упала на 30% из-за самоизоляции - Минстрой
12:20 23.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги среди населения снизилась на 30% из-за режима самоизоляции, среди предприятий падение еще больше - на 45-50%, сообщил в четверг министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев в эфире телеканала РБК.
"Люди находятся в самоизоляции и отрезаны от сервисов, с помощью которых можно заплатить за жилищно-коммунальные услуги. Мы наблюдаем сегодня, что произошло падение собираемости платежей - по населению мы упали где-то на 30%, по сегодняшней статистике. Что касается предприятий, в том числе бюджетных учреждений, там падение даже больше - 45-50%", - сказал Якушев.
Он рассчитывает, что в следующем месяце ситуация с недобором платежей не будет такой критичной. "Но такого уровня собираемости платежей, который был до режима самоизоляции и проблем с коронавирусом, наверное, не будет, он будет несколько меньше", - добавил министр.
По его словам, чтобы не допустить серьезных отрицательных последствий, Минстрой готовит антикризисный план в сфере ЖКХ. В частности, расходы на дезинфекцию подъездов должны быть возмещены из бюджета. "Дополнительные меры безопасности, которые проводятся в многоквартирных домах, не учитываются в тарифах, поэтому это в любом случае выпадающие доходы, которые должны быть возмещены за счет бюджета", - подчеркнул Якушев.
Отвечая на вопрос о предложении ограничить рост тарифов, глава Минстроя отметил, что все решения по поддержке населения должны быть оправданы, а хорошо работающая система ЖКХ возможна только тогда, когда она хорошо финансируется.
По данным Минстроя, общий объем задолженности в ЖКХ в начале 2020 года составлял 1,3 трлн рублей. Из них 810 млрд рублей задолжало население, управляющие компании и ТСЖ, 60 млрд рублей - бюджетные организации и более 400 млрд рублей - прочие потребители.
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