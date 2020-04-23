Россияне стали меньше тратить денег на алкоголь - исследование
12:32 23.04.2020 Источник: Российская газета
Потребительский спрос россиян упал на 90% продуктов и услуг, больше всего пострадала индустрия развлечений и досуга, сообщил "РГ" международный центр Romir.
Так, по его данным, из-за опасений россиян, связанных со здоровьем и финансовым положением, резко снизилось количество покупок в торговых центрах и стрит-ритейлах. Большинство теперь предпочитают тратить деньги в небольших магазинах рядом с домом и заказывать товар через интернет, поскольку считают это менее опасным в период пандемии.
Онлайн россияне покупают преимущественно еду. На ближайшие 6 месяцев треть респондентов отказались от приобретения мебели и бытовой техники, несмотря на то, что планировали эти покупки. Почти половина опрошенных отложили крупные траты на новый автомобиль, в том числе из-за неготовности брать кредит на такую серьезную покупку. Но больше всего, как показало исследование, спрос среди россиян упал на одежду (на 21%), косметику (на 32%) и алкоголь (на 38%).
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