У Кремля нет даты, когда нужно принять решение о завершении ограничений

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль не определял дату, когда необходимо будет принять решение об окончании действия ограничений в стране из-за коронавируса, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, такой даты нет", - сказал представитель Кремля. Он пояснил, что "есть конкретно взятый период времени с определенной эпидемиологической ситуацией".

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 62 773 случая заражения, выздоровел 4 891 человек, умерли - 555.