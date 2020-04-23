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Число госпитализированных с подозрением на коронавирус в Москве за сутки возросло до 1 900

13:32 23.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рост числа пациентов с подозрением на коронавирус, которым требуется госпитализация, в Москве возобновился - если четыре дня назад в больницы попали около 1,3 тысячи человек, то в четверг - 1,9 тысячи. Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"На прошлой неделе мы наблюдали стабилизацию ситуации в городе - рост госпитализаций с подозрением на COVID-19 не был зафиксирован. Сейчас ситуация меняется: если четыре дня назад в сутки госпитализировали около 1 300 человек, в начале недели эта цифра увеличилась до 1 400. Вчера было зафиксировано 1 800 случаев, и на сегодня этот показатель достиг 1 900 госпитализаций в стационары в сутки", - сообщили в штабе.

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