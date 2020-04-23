Число госпитализированных с подозрением на коронавирус в Москве за сутки возросло до 1 900
13:32 23.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рост числа пациентов с подозрением на коронавирус, которым требуется госпитализация, в Москве возобновился - если четыре дня назад в больницы попали около 1,3 тысячи человек, то в четверг - 1,9 тысячи. Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"На прошлой неделе мы наблюдали стабилизацию ситуации в городе - рост госпитализаций с подозрением на COVID-19 не был зафиксирован. Сейчас ситуация меняется: если четыре дня назад в сутки госпитализировали около 1 300 человек, в начале недели эта цифра увеличилась до 1 400. Вчера было зафиксировано 1 800 случаев, и на сегодня этот показатель достиг 1 900 госпитализаций в стационары в сутки", - сообщили в штабе.
НОВОСТИ
- 14:12 23.04.2020
- ВС Ирана готовы атаковать корабли США, угрожающие безопасности страны - командующий КСИР
- 14:00 23.04.2020
- Освобожден от должности начальник Военно-медицинской академии
- 13:25 23.04.2020
- Красноярский алюминиевый завод благоустроит дворовые территории в Красноярске
- 13:20 23.04.2020
- В Петербурге продлили срок служения в храмах без прихожан
- 13:05 23.04.2020
- Кабмин планирует запретить банкам блокировать счета без объяснения причин
- 13:00 23.04.2020
- У Кремля нет даты, когда нужно принять решение о завершении ограничений
- 12:32 23.04.2020
- Россияне стали меньше тратить денег на алкоголь - исследование
- 12:20 23.04.2020
- Собираемость платежей по ЖКХ упала на 30% из-за самоизоляции - Минстрой
- 12:05 23.04.2020
- В США выясняют возможность утечки данных о переговорах ОПЕК+ - Bloomberg
- 12:00 23.04.2020
- Коронавирус выявили у семи тигров и львов в зоопарке Нью-Йорка
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать