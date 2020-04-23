Красноярский алюминиевый завод благоустроит дворовые территории в Красноярске

13:25

Красноярский алюминиевый завод (КрАЗ) компании РУСАЛ взял обязательства по благоустройству шести дворовых территорий в Советском районе Красноярска. Соглашение о сотрудничестве сегодня подписали в формате видеосвязи управляющий директор КрАЗа Евгений Курьянов и глава районной администрации Дмитрий Дмитриев. Стороны договорились организовать ремонт общественных пространств до конца 2020 года.

КрАЗ и ранее участвовал в благоустройстве Советского района. В 2019 году завод профинансировал ремонтные работы в дворах на улицах Воронова и Металлургов на сумму более 10 млн руб. Проведен второй этап благоустройства сквера Космонавтов, на трех общественных пространствах установлены современные детские игровые комплексы "Космический корабль", в ближайшее время на каждой детской площадке будет смонтировано безопасное покрытие.

Новое соглашение о социально-экономическом партнерстве также направлено на создание современных общественных пространств. РУСАЛ поддержит реализацию в районе федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" и направит 15 млн руб. на благоустройство шести дворовых территорий. Во дворах будут отремонтированы проезды к детским площадкам, обустроены пешеходные дорожки, установлены современные игровые комплексы для детей, ограждения, урны и скамейки, разбиты газоны.

"Во дворах, которые мы будем ремонтировать в этом году, проживает много кразовцев и ветеранов завода, растут их дети и внуки. Поэтому именно в Зеленой Роще - на улицах Краснодарская, Воронова, Металлургов - появятся новые детские комплексы с качелями и спортивными снарядами", - отметил Евгений Курьянов.

Ранее в Советском районе КрАЗ профинансировал ремонт Дворца культуры и спорта металлургов, приобрел 5 единиц спецтехники для уборки районных улиц, провел ремонт улицы Пограничников. В постоянном режиме с целью обеспечения порядка сотрудники КрАЗа совместно с сотрудниками полиции патрулируют улицы района в составе добровольной народной дружины "Металлург".