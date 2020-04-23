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НОВОСТИ

Освобожден от должности начальник Военно-медицинской академии

14:00 23.04.2020 Источник: Интерфакс

Начальник Военно-медицинской академии имени Кирова Александр Фисун написал заявление об освобождении от занимаемой должности по собственному желанию из-за просчётов в организации борьбы с коронавирусом, сообщает в четверг Минобороны России.

"Были допущены просчеты в организации барьерных и профилактических мер на факультете подготовки врачей для иностранных армий, что привело к инфицированию части курсантов. С учетом данного факта по результатам инспекции комиссии Минобороны России начальник академии Александр Яковлевич Фисун освобожден от должности", - сказано в сообщении, которое поступило в "Интерфакс".

Ранее официально сообщалось о регистрации случаев заболевания коронавирусом у находившихся в Москве воспитанников Нахимовского военно-морского училища (Санкт-Петербург), а также заражения курсантов в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище и Военно-медицинской академии им. С.Кирова (Санкт-Петербург).

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