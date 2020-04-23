Освобожден от должности начальник Военно-медицинской академии
14:00 23.04.2020 Источник: Интерфакс
Начальник Военно-медицинской академии имени Кирова Александр Фисун написал заявление об освобождении от занимаемой должности по собственному желанию из-за просчётов в организации борьбы с коронавирусом, сообщает в четверг Минобороны России.
"Были допущены просчеты в организации барьерных и профилактических мер на факультете подготовки врачей для иностранных армий, что привело к инфицированию части курсантов. С учетом данного факта по результатам инспекции комиссии Минобороны России начальник академии Александр Яковлевич Фисун освобожден от должности", - сказано в сообщении, которое поступило в "Интерфакс".
Ранее официально сообщалось о регистрации случаев заболевания коронавирусом у находившихся в Москве воспитанников Нахимовского военно-морского училища (Санкт-Петербург), а также заражения курсантов в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище и Военно-медицинской академии им. С.Кирова (Санкт-Петербург).
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