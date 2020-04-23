ВС Ирана готовы атаковать корабли США, угрожающие безопасности страны - командующий КСИР
14:12 23.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Ирана будут атаковать корабли США, угрожающие безопасности страны. Об этом заявил в четверг командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Хосейн Салами.
"Мы отдали распоряжение нашим ВМС. Если военное судно или подразделение США будет угрожать нашей безопасности, то оно будет атаковано", - приводит его словам агентство Тасним.
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