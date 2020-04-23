Потребление спиртного может возрасти из-за нового ГОСТа - эксперт

14:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Эксперт предрёк рост потребления спиртного из-за нового ГОСТа. 1 июля 2020 года в силу вступит обновлённый стандарт фасовки алкогольной продукции. В нём будет запрет на использование ёмкости объёмом 250 и 375 миллилитров.

Директор Центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя (ЦИФРА) Вадим Дробиз заявил радиостанции «Говорит Москва», что запрет на продажу алкоголя в малой таре вызовет рост алкоголизации населения.

«Есть понятие и практика психологии потребления. Любое ограничение свободы продажи алкоголя — по времени, по месту, по количеству точек — как правило, вызывает другую потребительскую реакцию, нежели которую ждут чиновники и депутаты. Человек начинает брать с запасом, больше. А когда есть запас, это стимулирует рост потребления, по крайней мере, разовый. И вот здесь будет аналогичная ситуация. Вот отмечают, что малые объёмы пользуются большей популярностью. Нет, это не так. Просто природа потребления в малой таре в процентах больше, чем в других объёмах. И это тоже понятно: население в кризис — так было всегда (98-й год, 2008-й, 2015-й) — начинает больше пить индивидуально, и поэтому покупает алкоголь в малой таре. Не в целях экономии, а просто пьёт в одиночку. И вот если сегодня он берёт 0,25 и ему хватает, то когда он возьмёт 0,5, он обязательно выпьет 0,35. Это тоже закон, по-другому не получится. И это негативный нюанс».

Дробиз также отметил, что о росте цен на спиртное говорить не приходится.