Меркель призвала готовиться к долгому периоду пандемии - СМИ
15:12 23.04.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Ангела Меркель призвала готовиться к долгому периоду пандемии. По словам канцлера Германии, ситуация обманчива и стоит соблюдать общественные ограничения.
«Эта пандемия — демократический вызов. Потому что она ограничивает именно то, что является нашими жизненными правами и потребностями», — подчеркнула Меркель. По её мнению, общество переживает не финальную фазу пандемии, а всё ещё начальную.
В Германии с 22 марта действуют ограничения в связи с коронавирусом, однако в последние дни их начали постепенно смягчать. В частности, разрешено проводить мероприятия численностью до 20 человек, постепенно открываются музеи и школы. Говорит Москва
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