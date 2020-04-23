Меркель призвала готовиться к долгому периоду пандемии - СМИ

15:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Ангела Меркель призвала готовиться к долгому периоду пандемии. По словам канцлера Германии, ситуация обманчива и стоит соблюдать общественные ограничения.

«Эта пандемия — демократический вызов. Потому что она ограничивает именно то, что является нашими жизненными правами и потребностями», — подчеркнула Меркель. По её мнению, общество переживает не финальную фазу пандемии, а всё ещё начальную.

В Германии с 22 марта действуют ограничения в связи с коронавирусом, однако в последние дни их начали постепенно смягчать. В частности, разрешено проводить мероприятия численностью до 20 человек, постепенно открываются музеи и школы. Говорит Москва