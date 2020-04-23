Коронавирус нашли у 457 человек в интернатах семи регионов России - Минтруд
15:32 23.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Коронавирус диагностирован у 457 проживающих в 16 психоневрологических и других интернатах на территории семи регионов России. Об этом сообщила в четверг замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина на пресс-конференции ТАСС в онлайн-формате.
"В настоящий момент факты заболевания, случаи заболевания коронавирусом выявлены в семи регионах Российской Федерации, это 16 стационарных организаций. На текущий момент это 457 человек", - сказала Баталина.
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