Коронавирус нашли у 457 человек в интернатах семи регионов России - Минтруд

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Коронавирус диагностирован у 457 проживающих в 16 психоневрологических и других интернатах на территории семи регионов России. Об этом сообщила в четверг замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина на пресс-конференции ТАСС в онлайн-формате.

"В настоящий момент факты заболевания, случаи заболевания коронавирусом выявлены в семи регионах Российской Федерации, это 16 стационарных организаций. На текущий момент это 457 человек", - сказала Баталина.