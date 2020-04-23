Афганский спецназ уничтожил крупного командира талибов

15:25 Источник: НГ-Online

В афганской провинции Балх убит один из ключевых полевых командиров «Талибана» (организация запрещена на территории РФ) на севере страны мулла Сайфулла Халик. Как сообщают источники «НГ» в Кабуле, он был уничтожен бойцами спецназа 209-го корпуса «Шахин» Афганской национальной армии (АНА) в ходе операции зачистки.

«Афганские спецподразделения действовали в уезде Шольгара провинции Балх. Они освободили от присутствия талибов три деревни – Каланд Хели, Саяд и Карганчи. В ходе этой операции был уничтожен полевой командир мулла Сайфулла, игравший ключевую роль в уезде Шольгара и влиявший на деятельность талибов в других районах провинции Балх», - сообщили источники «НГ».

В результате спецоперации бойцов 209-го корпуса АНА, в плен были захвачены четыре группы боевиков-талибов. По мнению ряда источников «НГ», «не исключено, что муллу Сайфуллу спецназовцы могли, но не стали брать живьем, чтобы потом не пришлось выдавать его талибам, которые сегодня активно пытаются с помощью американского давления на Кабул освобождать своих полевых командиров из правительственных тюрем».

Андрей Серенко