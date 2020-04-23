Россияне в марте забрали из банков 315 миллиардов рублей - ЦБ РФ
16:00 23.04.2020 Источник: Эхо Москвы
Россияне в марте забрали из банков 315 миллиардов рублей, в основном в иностранной валюте, — сообщает Центробанк. Как отмечает регулятор, люди активно совершали покупки на случай вынужденной изоляции и в ожидании роста цен. Утверждается, что к концу марта ситуация со вкладами нормализовалась. Ранее Bloomberg сообщал, что с начала марта через банкоматы и банковские отделения россияне сняли триллион рублей наличных – больше, чем за весь 2019-й год. По времени это совпало с обращениями президента Путина, — отмечает издание.
Кстати, сегодня президент проведет по видеосвязи совещание с представителями банковской сферы. Будут обсуждаться меры по поддержке экономики, — сообщает пресс-служба Кремля. Эхо Москвы
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