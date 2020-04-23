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НОВОСТИ

На фоне самоизоляции в Москве снизилось количество преступлений

16:12 23.04.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Полиция зафиксировала снижение преступности в Москве на фоне самоизоляции. Так, количество грабежей с начала месяца сократилось на две трети, количество разбойных нападений — на 78%.

Кроме того, вполовину уменьшилось количество ДТП и на 59% снизилось число пострадавших.

«Реализация комплекса профилактических мер в период проведения профилактических мероприятий привела к сокращению числа фактов умышленного причинения вреда здоровью на 47,6%, краж — на 29,3%», — добавили в пресс-службе столичного главка МВД.  Говорит Москва

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