Пивовары попросили правительство снизить акцизы на пиво
16:32 23.04.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Пивовары России попросили правительство снизить акцизы на пиво. Компании AB InBev Efes, «Балтика» и Heineken обратились к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой снизить ставку, чтобы поддержать отрасль в условиях пандемии.
Производители призвали снизить акцизы с 1 июля с 22 рублей на литр до 21 рубля и заморозить их на этой отметке до конца года. Компании также предложили ввести временный мораторий на срок до двух лет на увеличение ставки действующих налогов и установить налоговые каникулы.
«В ином случае отрасль лишится финансовой стабильности, что станет причиной ухудшения социально-экономической ситуации в городах присутствия пивоваренных компаний», — сказал председатель совета ассоциации производителей пива Андрей Губка. Говорит Москва
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