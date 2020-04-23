Пивовары попросили правительство снизить акцизы на пиво

16:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Пивовары России попросили правительство снизить акцизы на пиво. Компании AB InBev Efes, «Балтика» и Heineken обратились к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой снизить ставку, чтобы поддержать отрасль в условиях пандемии.

Производители призвали снизить акцизы с 1 июля с 22 рублей на литр до 21 рубля и заморозить их на этой отметке до конца года. Компании также предложили ввести временный мораторий на срок до двух лет на увеличение ставки действующих налогов и установить налоговые каникулы.

«В ином случае отрасль лишится финансовой стабильности, что станет причиной ухудшения социально-экономической ситуации в городах присутствия пивоваренных компаний», — сказал председатель совета ассоциации производителей пива Андрей Губка. Говорит Москва