В Москве еще 181 пациент вылечился после коронавируса, всего выздоровели 2 448
17:00 23.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Еще 181 пациент выздоровел в Москве за прошедшие сутки после прохождения лечения от новой коронавирусной инфекции, общее количество выздоровевших в столице за все время составило 2 448 человек. Об этом сообщила в четверг заммэра столицы Анастасия Ракова.
"За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровел еще 181 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 2 448. Надеемся, что новый метод лечения с использованием донорской плазмы крови и разработки в области применения гелия также будут способствовать продолжению этой положительной динамики", - сказала Ракова.
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