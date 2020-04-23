Половина жертв коронавируса в Европе жила в центрах по уходу - ВОЗ
17:40 23.04.2020 Источник: Газета.Ru
Почти половина всех скончавшихся после заражения коронавирусом в европейских странах проживали в учреждениях долговременного ухода. Об этом рассказал глава подразделения ВОЗ в ЕС Ханс Клюге.
По его данным, половина жертв от COVID-19 в Европе числились резидентами учреждений длительного ухода. Также большому риску заражения такие люди были подвержены из-за большого количества хронических заболеваний.
«Это невообразимая человеческая трагедия», — добавил Клюге.
В настоящее время жителей этих учреждений запрещено посещать, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
«Даже очень старые люди, которые слабы и живут со многими хроническими заболеваниями, имеют шансы на выздоровление, если за ними хорошо присматривают», — говорится в сообщении. Газета.Ru
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