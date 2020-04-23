Половина жертв коронавируса в Европе жила в центрах по уходу - ВОЗ

17:40 Источник: Газета.Ru

Почти половина всех скончавшихся после заражения коронавирусом в европейских странах проживали в учреждениях долговременного ухода. Об этом рассказал глава подразделения ВОЗ в ЕС Ханс Клюге.

По его данным, половина жертв от COVID-19 в Европе числились резидентами учреждений длительного ухода. Также большому риску заражения такие люди были подвержены из-за большого количества хронических заболеваний.

«Это невообразимая человеческая трагедия», — добавил Клюге.

В настоящее время жителей этих учреждений запрещено посещать, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

«Даже очень старые люди, которые слабы и живут со многими хроническими заболеваниями, имеют шансы на выздоровление, если за ними хорошо присматривают», — говорится в сообщении. Газета.Ru