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Собянин: Не могу сказать, что у нас какая-то положительная динамика с коронавирусом

18:33 23.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти столицы считают, что Москва "не прошла и середину пути" в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".

"У разных врачей, ученых, специалистов свои мнения. Я скажу свое мнение, исходя их ситуации, которая разворачивается в городе. Я, к сожалению, не могу сказать, что у нас какая-то положительная динамика. Более того, я вижу, что мы даже середину пути еще не прошли в борьбе с коронавирусом", - сказал Собянин.

"У нас нет какой-то драматической ситуации, роста, при этом мы видим каждый день 8-10-12 - до 15% идет рост заболеваемости, причем это те, кто уже получил диагноз "коронавирус" за счет лабораторных исследований", - сказал мэр Москвы.

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