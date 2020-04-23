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Мэр Москвы сообщил о возможности точечного ужесточения режима ограничений

18:40 23.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Меры ограничения в Москве из-за введения режима повышенной готовности могут ужесточить, но планируется это делать точечно. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг в эфире телеканала "Россия-24".

"Действительно, есть всегда возможность ужесточения режима [самоизоляции]. Но оно должно быть обосновано. Но если до введения пропусков мы делали это фронтально, то сегодня это можно делать точечно", - сказал Собянин.

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