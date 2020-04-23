Росит числа зараженных пациентов привела к очереди из "скорых" около одной из больниц
18:55 23.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Очереди машин скорой помощи к одной из больниц, которая принимает пациентов с коронавирусом в Санкт-Петербурге, возникла из- за роста числа пациентов с симптомами заражения, городская система перегружена. Власти расширяют сеть учреждений, принимающих эту категорию больных, сообщили журналистам в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.
В четверг региональные СМИ опубликовали фотографии очереди машин скорой помощи к Покровской больнице, которая принимает пациентов с коронавирусом. "Городская система здравоохранения перегружена в связи с ростом числа пациентов с симптомами новой коронавирусной инфекции. На сегодняшний день в Санкт-Петербурге больных принимают девять медицинских учреждений, развернуто 4 013 коек", - прокомментировали в комитете возникшую ситуацию.
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