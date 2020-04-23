Эксперт: Полномочия регионов РФ определять ответственность в условиях эпидемии несомненны

18:56

Власти российских регионов могут устанавливать ответственность по поводу нарушения эпидемиологического режима в условиях распространения COVID-19. Как полагает доцент кафедры государственного и административного права Юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета Екатерина Дмитрикова, эта возможность субъектов Федерации четко определена принятыми на федеральном уровне законами. Напомним, ранее в Москве была установлена административная ответственность за нарушение режима самоизоляции, однако некоторые посчитали, что это расходится с федеральными нормами. При этом Верховный суд опубликовал обзор с ответами на вопросы о применении административного, гражданского и уголовного законодательства, а также о течении процессуальных сроков в условиях действия в России принятых мер по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, которые запутали граждан. Эти ответы не имеют силы обязательного указания для судов, носят рекомендательный характер, но учитываются в юридической практике. По словам Дмитриковой, в обзоре был рассмотрен пример московского регулирования, однако прямого ответа Верховный суд по применению региональных КоАП в документе не дал.

«Обзор Верховного суда не ставит по сомнение наличие полномочий, которые предоставлены субъектам в части установления ответственности на своем региональном уровне за нарушение эпидемиологического режима в условиях распространения коронавируса. Вопреки высказываниям ряда экспертов, можно с уверенностью сказать, что ВС не делал вывод, что законодательное регулирование на уровне субъекта, конкретно в Москве, установлены незаконно», - подчеркивает Екатерина Дмитрикова.

«Фактически комплекс законов и норм подразумевает для субъектов право вводить свои требования. В целом каждый регион может опираться на две группы правил: первое - принятые на своем уровне, не противоречащие федеральным законам; второе – установленные для исполнения федерального законодательства при введении режима повышенной готовности в соответствие с законом о ЧС», - считает юрист.