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НОВОСТИ

Европа отложила создание "антивирусного" фонда - СМИ

20:28 23.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Саммит Евросоюза подтвердил необходимость создания фонда восстановления экономики сообщества после пандемии нового коронавируса, однако отложил принятие решений о его объеме и источниках финансирования. Об этом сообщило в четверг агентство Рейтер со ссылкой на дипломатические источники.

По их данным, лидеры ЕС договорились о необходимости создания фонда восстановления после пандемии коронавируса и уполномочили Еврокомиссию оценить потребности, предложить новый бюджет и способы его финансирования.

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