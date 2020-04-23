Европа отложила создание "антивирусного" фонда - СМИ

20:28 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Саммит Евросоюза подтвердил необходимость создания фонда восстановления экономики сообщества после пандемии нового коронавируса, однако отложил принятие решений о его объеме и источниках финансирования. Об этом сообщило в четверг агентство Рейтер со ссылкой на дипломатические источники.

По их данным, лидеры ЕС договорились о необходимости создания фонда восстановления после пандемии коронавируса и уполномочили Еврокомиссию оценить потребности, предложить новый бюджет и способы его финансирования.