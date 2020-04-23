Увеличивать тарифы ЖКХ власти пока не планируют - Хуснуллин
21:20 23.04.2020 Источник: Интерфакс
Правительство пока не планирует принимать меры по увеличению тарифов в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в четверг. "У нас пока никаких мер и обсуждению по увеличению тарифов (ЖКХ - ИФ) нет", - сказал Хуснуллин в интервью телеканалу "Россия 24".
Ранее глава Минстроя России Владимир Якушев заявил о том, что собираемость платежей за услуги ЖКХ в России упала до 50%. Из-за чего может появиться определенное отставание отрасли ЖКХ, в связи с этим Минстрой готовит дополнительный антикризисный план.
По данным Минстроя, общий объем задолженности в ЖКХ в начале 2020 года составлял 1,3 трлн рублей.
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