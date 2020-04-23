У представителя ВОЗ ситуация с коронавирусрм в Москве вызывает осторожный оптимизм

22:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация с темпами заражения коронавирусом в Москве за последние три дня вызывает осторожный оптимизм. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала "Россия-24" в четверг.

"Мы видим осторожно оптимистичную ситуацию в Москве последние три дня. Ситуация, кажется, несколько стабилизируется, но надо еще подождать", - сказала она.

По ее словам, переход к новой фазе борьбы с инфекцией надо совершать постепенно и очень осторожно. Она отметила, что представители ВОЗ будут взаимодействовать с Роспотребнадзором и Минздравом России по этому вопросу.