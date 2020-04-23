За время пандемии часть американских миллиардеров стали еще богаче

22:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Некоторые американские миллиардеры, в том числе Джефф Безос и Илон Маск, значительно увеличили свое состояние в последние месяцы, несмотря на распространение нового коронавируса, которое нанесло серьезный экономический ущерб. Об этом говорится в опубликованном в четверг докладе американской неправительственной организации Institute for Policy Studies ("Институт политических исследований"). В нем заостряется внимание на имущественном неравенстве в США.

Исследователи отметили, что "в период с 1 января 2020 года по 10 апреля 2020 года состояние 34 из 170 богатейших миллиардеров США увеличилось на десятки миллионов долларов". В докладе констатируется, что восемь из этих лиц стали богаче "более чем на 1 млрд долларов". В данный список вошли глава корпорации Amazon Джефф Безос, его бывшая супруга Маккензи Безос, создатель сервиса Zoom Эрик Юань и бывший руководитель Microsoft Стив Балмер. Кроме того, в перечень включен глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, а также бизнесмены Джон Альберт Собрато, Джошуа Харрис и Рокко Коммиссо.