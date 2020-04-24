Оперштаб сообщил о кончине в Москве еще 37 человек с коронавирусом

23:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еще 37 пациентов с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве, им было от 37 до 86 лет. Об этом сообщили в четверг в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

"Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщает. В Москве скончались 37 пациентов, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.