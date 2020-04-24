В Саратовской области рассматривается вопрос об установке блокпостов на въездах в регион
09:20 24.04.2020 Источник: Эхо Москвы
Правительство Саратовской области рассматривает вопрос об установке блокпостов на въездах в регион. Как сообщает областное министерство информации и печати, соответствующее предложение в рамках борьбы с распространением коронавируса поступило от областной прокуратуры. В настоящий момент региональные медики наблюдают за всеми гражданами, прибывшими в область из Москвы и Подмосковья. С 30 марта действует режим изоляции, а с 20 апреля — режим пропусков. Эхо Москвы
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