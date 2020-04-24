Для бюджетников могут установить базовые оклады

09:32 Источник: Известия

Для врачей, учителей и других категорий бюджетников необходимо установить базовые оклады. С таким предложением выступила Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР). Инициатива может быть рассмотрена в пятницу на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой, выяснили «Известия». Базовые оклады позволяют бороться с зарплатным неравенством бюджетников: сегодня их доходы в разных регионах могут отличаться в 4–5 раз.

Предложение установить базовые оклады зафиксировано в проекте решения РТК относительно законопроекта о наделении правительства полномочиями по установлению требований к системам оплаты труда бюджетников. Документ, с которым ознакомились «Известия», подготовлен к запланированному на 24 апреля заседанию комиссии. Вопрос планируется обсудить в рамках РТК, подтвердили «Известиям» в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой.

Принятие вышеуказанного законопроекта может стать первым этапом введения отраслевой системы оплаты труда в сфере здравоохранения, которую в конце прошлого года поручил создать президент. Предполагается, что аналогичные механизмы тоже могут быть созданы для учителей и других категорий бюджетников.