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НОВОСТИ

Стоимость нефти Brent немного подросла

10:00 24.04.2020 Источник: Газета.Ru

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 5,02%, достигнув $22,40 за баррель. Об этом следует из данных торгов на лондонской бирже ICE. При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI повысилась на 6,91%. Она установилась на отметке в $17,64 за баррель.

Такие данные торгов приведены по состоянию на 05.44 мск.  Газета.Ru

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