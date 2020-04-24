Стоимость нефти Brent немного подросла

10:00 Источник: Газета.Ru

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 5,02%, достигнув $22,40 за баррель. Об этом следует из данных торгов на лондонской бирже ICE. При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI повысилась на 6,91%. Она установилась на отметке в $17,64 за баррель.

Такие данные торгов приведены по состоянию на 05.44 мск. Газета.Ru