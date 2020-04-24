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Долги россиян МФО увеличились на 47% за год

10:05 24.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество просроченных более чем на 90 дней долгов граждан микрофинансовым организациям (МФО) составило до 4,4 млн ссуд на конец марта этого года, что на 47% больше, чем их число на тот же период прошлого года. При этом доля просроченной задолженности за указанный период увеличилась только на 5,2 процентных пункта (п. п.), до 38,5%, сообщили ТАСС в бюро кредитных историй "Эквифакс".

Объемы просроченной задолженности выросли на 48,6%, до 50,1 млрд рублей, при этом доля просрочки в общем объеме долгов за год изменилась только на 5,1 п. п., составив 32,5% на конец марта 2020 года.

"За весь 2019 год рост просроченных кредитов был более или менее сопоставимым с ростом общего портфеля микрозаймов. Таким образом, доля потенциально проблемных кредитов за прошедший год не должна была сильно поменяться", - комментирует заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов рейтингового агентства АКРА Сурен Асатуров.

Директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Игорь Алексеев связывает увеличение просроченной задолженности у МФО с развитием собственных эффективных служб по взысканию, из-за чего такие займы не продаются с баланса третьим лицам. Также рост дефолтности связан с не всегда удачными попытками множества МФО, попавших под повышенное регуляторное давление, диверсифицировать свои бизнес-модели.

"Очевидно, что динамика просроченной задолженности в 1-м квартале еще не учитывает эффект пандемии и режима самоизоляции. Большинство заемщиков начали сталкиваться с трудностями лишь в конце марта, поэтому в отчетности МФО это начнет отражаться лишь по итогам апреля-июня", - отмечает директор - руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин.

Президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев добавляет, что если смотреть на портрет заемщика, то существенная часть занята в специальностях, которые наиболее сильно пострадали в текущих реалиях. Их доход снизился, они не могут возвращать займы.

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