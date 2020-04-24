В Китае за сутки не зарегистрировано ни одного смертельного случая от коронавируса
10:20 24.04.2020 Источник: Газета.Ru
За минувшие сутки в Китае зарегистрировали шесть новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР. По данным госкомитета, из этих случаев два — ввозные, а остальные четыре были обнаружены внутри страны.
Отмечается, что летальных исходов от последствий, вызванных коронавирусной инфекцией нового типа, за прошедшие 24 часа в Китае не зафиксировано. Газета.Ru
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