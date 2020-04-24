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В РФ ежегодно пересматриваются порядка 3,5 тысяч региональных законов - Минюст

10:32 24.04.2020 Источник: Интерфакс

Минюст ежегодно добивается корректировки нескольких тысяч региональных законов, противоречащих федеральному законодательству, с принятием поправок в Кодекс административного судопроизводства (КАС РФ) бюрократизма в этой процедуре убавится, сообщили в пятницу в пресс-службе министерства.

"После принятия Государственной думой РФ во втором чтении проекта федерального закона "О внесении изменений в статьи 208 и 209 Кодекса административного судопроизводства РФ" Минюстом будет организована работа по подготовке изменений в ведомственную нормативную базу, регулирующую вопросы проведения правовой экспертизы нормативных правовых актов субъектов РФ", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в пятницу в "Интерфакс" в ответ на запрос.

По данным статистики, в 2019 году ведомство выявило 3769 нормативных правовых актов субъектов РФ, противоречащих федеральному законодательству, из которых приведено в соответствие с действующим законодательством 3549 документов (94%). Данные за 2018 год выглядят аналогично: выявлено 3892 акта, приведено в соответствие 3515 (90%).

"По данным федерального регистра нормативных правовых актов субъектов РФ, по состоянию на 23 апреля, в нем содержится 1477 нормативных правовых актов субъектов РФ, по которым имеются заключения территориальных органов о выявленных нарушениях федерального законодательства", - говорится в пресс-релизе.

В пресс-службе напомнили, что законы субъектов РФ "могут быть признаны несоответствующими федеральному закону и, в связи с этим, не действующим полностью или в части только по решению суда".

"Применительно к заключениям Минюста и его территориальных органов следует отметить, что они выражают оценочную позицию министерства, носят рекомендательный характер и не могут служить основанием для вывода о факте нарушения таким актом федерального законодательства", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в случае несогласия с мнением Минюста местных властей, это заключение может быть пересмотрено.

Как сообщалось, 21 апреля правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, наделяющий министерство юстиции правом оспаривать через суд местные правовые акты при их несоответствии федеральному законодательству.

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