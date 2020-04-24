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Число заразившихся коронавирусом в РФ превысило 68 тыс. человек

11:00 24.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 5849 и сейчас составляет 68 тыс. 622 человек во всех регионах страны, сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусом инфекции. Рост за сутки третий день подряд не превышает 10%.

"В России нарастающим итогом зарегистрировано 68 622 случая (+9,3%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 677 человек, за весь период - 5568. За сутки умерли 60 пациентов с коронавирусом. За весь период по России умерли 615 человек", - говорится в сообщении штаба. Отмечается, что у 2697 (46,1%) новых пациентов не было симптомов.

Количество случаев заражения коронавирусом в Москве за сутки возросло на 2 957, до 36 897. Об этом сообщили в пятницу журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Таким образом, рост составил 8,7%. Этот показатель находится ниже 9% уже третий день подряд, следует из данных штаба.

Еще 611 случаев подтвердили в Московской области (всего 7 889), 253 - в Санкт-Петербурге (всего 2 711).

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