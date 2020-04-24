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Школы могут провести итоговое собеседование в девятых классах дистанционно - Рособрнадзор

11:05 24.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Школы могут провести итоговое собеседование по русскому языку в девятых классах в резервные дни в мае дистанционно. Его успешное прохождение является обязательным условием допуска к государственной итоговой аттестации, сообщила в пятницу пресс-служба Рособрнадзора.

Отмечается, что более 99% выпускников 2020 года уже получили "зачет" по итоговому сочинению и собеседованию по русскому языку. Для оставшихся предусмотрены резервные сроки: 6 мая - для написания итогового сочинения в 11 классах, 18 мая - для прохождения итогового собеседования по русскому языку в девятых классах.

"У регионов также есть возможность провести итоговое собеседование по русскому языку в девятых классах в дистанционном формате при наличии необходимой материально- технической базы и условий для защиты контрольных измерительных материалов итогового собеседования от разглашения содержащейся в них информации", - говорится в сообщении.

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